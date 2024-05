"On sait que c'est fini" : à Blendecques, des maisons vouées à la destruction après les inondations

Dans le Pas-de-Calais, des centaines d'habitations sont restées inondées pendant de longues semaines. Les propriétaires expropriés vont pouvoir vendre leur maison soit à l'État, soit à leur commune. Certains sont contents, d'autres sont déçus.

Entouré par deux affluents du fleuve de l'Aa, un quartier de Blendecques dans le Pas-de-Calais va être rasé. Onze familles vont devoir quitter le quartier dans les prochains mois à la suite des inondations. Parmi elles, celle de Vincent : "On sait que c'est fini, ça va nous faire mal quand on va raser ce bien et le quitter définitivement", témoigne-t-il dans le sujet en tête de cet article. "On va se reconstruire", assure-t-il.

Chez lui, l'eau est montée jusqu'à 1,30 m l'hiver 2023. Son pavillon vient tout juste d'être racheté par l'État. Grâce au fonds Barnier, il percevra le montant du bien avant le sinistre, soit 260.000 euros. "On est content quand même de partir, mais on sait très bien que le marché de l'immobilier est très tendu, on doit remettre de l'argent pour trouver un bien similaire. C'est le prix à payer pour être en sécurité", dit-il.

"On nous met la pression"

Raser des habitations pour limiter les dégâts des futures inondations, c'est également l'objectif d'une commune voisine. À Arques, Benoît Roussel, le maire, souhaite démolir une trentaine de maisons pour faire du quartier un espace naturel, pour que "l'eau circule mieux" et "ne pas mettre les gens en danger", précise-t-il dans le sujet de TF1. "On ne va pas faire évacuer toute la rue à chaque fois qu'il y a un bulletin météo", ajoute-t-il. Mais sur place, certains habitants ne veulent pas partir. C'est le cas de Sophie qui y vit depuis plus de 20 ans et qui vient d'achever des travaux : "On nous met la pression", dit-elle, excédée.

L'État pourra tout de même contraindre les récalcitrants de quitter leur domicile. Mais le processus d'expropriation peut être long. Une réunion publique est en cours à la mairie, pour tenter de trouver une issue favorable au dossier.