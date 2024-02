VIDÉO - "Voir sa maison dans cet état-là, c'est dur" : dans le Pas-de-Calais, un cauchemar sans fin pour les sinistrés

Les habitants du Pas-de-Calais se demandent jusqu'à quand ils vont vivre sous la menace des inondations. Une nouvelle vigilance crue a été déclenchée. La pluie tombe à nouveau en abondance sur des sols déjà gorgés d'eau.

Pas d'annonce, mais la promesse réitérée d'un soutien à long terme de l'État : le Premier ministre Gabriel Attal est revenu jeudi au chevet des habitants du Pas-de-Calais, traumatisés par les épisodes de crues qui touchent depuis novembre leur département, à nouveau inondé localement. La situation est "intenable" pour les habitants, a-t-il convenu lors de ce déplacement à Blendecques et Longuenesse, avant de rappeler ses engagements, notamment la simplification des procédures pour accélérer les travaux ou curer les cours d'eau.

Le Pas-de-Calais, qui a connu en novembre et janvier deux épisodes de crues de grande ampleur, n'en a pas fini avec les inondations : à une cinquantaine de kilomètres du déplacement ministériel, le fleuve Canche, placé en vigilance orange, est sorti jeudi de son lit, relançant l'inquiétude sur un territoire à bout. Ces deux épisodes ont déjà laissé respectivement 6500 et 2800 habitations sinistrées, selon la préfecture, qui a comptabilisé près de 300 demandes de relogement temporaire.

Dans la ville de Brimeux, près de Montreuil-sur-Mer, menacée par les crues de la Canche, certaines maisons étaient déjà touchées comme celle de Gilberte. Cette retraitée de 79 ans, interrogée par TF1, montre dans quel état se trouve sa maison et se dit "résignée" en voyant son sous-sol : "Tout était nettoyé, il faut tout recommencer. Voir sa maison dans cet état-là, c'est dur", dit-elle dans le sujet en tête de cet article. Depuis ces inondations à répétition, son quotidien a déjà changé, le moteur de sa chaudière a été endommagé. "On n'a pas d'eau chaude, pas de chauffage. Heureusement, j'ai des amis qui m'invitent chez eux."

"Ras le bol"

Toute la journée, les habitants ont lutté par tous les moyens pour éviter l'inondation, comme ils peuvent. C'est le cas de Patrick, un autre habitant sollicité dans le reportage ci-dessus, qui se barricade avec un panneau en carton et des sacs de sable. "Ras le bol", fulmine-t-il. "Il ne faut pas que ça continue, car les gens sont désespérés". Environ 40 millimètres de pluie sont tombés dans la région en 36 heures, soit l'équivalent de deux semaines de précipitations. Pour freiner la progression, les agents municipaux sortent les pompes et bouchent les égouts avec du sable. "Si on ne fait pas ça, ce sera toujours inondé", dit l'un d'eux dans le sujet de TF1.

Les précipitations doivent se poursuivre jusqu'à vendredi matin, risquant "d'entraîner de nouvelles réactions sur les cours d'eau les plus réactifs", prévient Vigicrues. Mais celles-ci devraient cependant rester moins importantes qu'en novembre et janvier, précise le prévisionniste. Le préfet du Pas-de-Calais a décidé mardi du repositionnement sur le terrain des pompes utilisées lors des précédents épisodes, afin de les réactiver rapidement en cas de besoin.