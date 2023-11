VIDÉO - Pas-de-Calais inondé : l'heure est au nettoyage chez les commerçants

Le Pas-de-Calais, qui a déjà subi la tempête Ciaran le 2 novembre, des crues record le 7 novembre et des précipitations intenses jeudi et vendredi, restera mardi en vigilance jaune pour pluie-inondation et vagues-submersion. Météo-France prévoit pour la semaine une alternance de journées d’accalmie suivie de pluies : averses mercredi, accalmie jusqu’à vendredi puis reprises des intempéries jusqu'à lundi. Tous les regards sont tournés vers le fleuve Aa. Si la rivière déborde à nouveau, il faudra tout recommencer.