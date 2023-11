VIDÉO - "On n'est pas bien, on ne dort pas" : dans le Pas-de-Calais inondé, le désarroi des salariés d'entreprises à l'arrêt

À Montreuil-sur-Mer et ses alentours, au moins une vingtaine d'entreprises comme celle-ci sont touchées, parfois sous plusieurs mètres d'eau. Interrogés dans le sujet de TF1, Cédric et Marie Delaleau, gérants d'un atelier, viennent chaque jour pour vérifier l'état de leur atelier encore inaccessible. Ils savent qu'il faut repartir de zéro et au plus tôt. 110 personnes âgées dépendent de leur service de restauration. Leur seul espoir : être entièrement indemnisés par les assurances et ce, le plus vite possible. Car la fermeture de certains commerces paralyse toute l'économie locale. L'urgence, ce dimanche soir, est d'empêcher de nouveaux dégâts.