Pas de transport scolaire, ces maires en appellent à l'armée

Colère et stupéfaction pour les élus. Eux aussi, ont été mis devant le fait accompli. "Bien évidemment, on est en colère et on se met dans la peau de nos concitoyens et des parents qui se retrouvent démunis", affirme Thierry Frantz, maire d'Andlau (Bas-Rhin). "On a l'impression d'être sacrifiés. Il faut qu'on trouve très vite une solution", ajoute-t-il.