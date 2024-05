Si vous avez pris un train depuis la mise en place du pass sanitaire dans les transports le 9 août dernier, il y a très peu de chances que votre pass ait été contrôlé. Nos journalistes ont fait l'expérience ce lundi entre Paris et Tours.

Paris, gare Montparnasse ce midi. Au moment d'embarquer dans ce TGV pour Poitiers, nous pensions devoir montrer notre pas sanitaire. Mais sur le quai, aucun contrôle. Nous montons librement dans le train. À bord, aucun voyageur ne semble surpris. “Ça fait déjà deux fois que je voyage avec le pass sanitaire et on ne me l'a jamais demandé”. “C'est vrai que dans l'avion, ils le font systématiquement. Dans le train, ce n'est pas encore le cas visiblement”, disent-ils.

Depuis l'instauration du pass sanitaire le mois dernier, la SNCF l’admet : elle ne contrôle qu'un train sur cinq. La compagnie veut doubler ce chiffre. Son dispositif sera renforcé. Elle va concentrer ses efforts dans certaines grandes gares. ”La SNCF est dans l'impossibilité matérielle et financière de contrôler l'ensemble des passagers qui se rendent dans les trains. Je crois qu’il y a un ciblage statistique. C'est là où il y a le plus de monde qu'on va faire les contrôles”, explique Gilles Savary, ancien député, spécialiste du transport ferroviaire.

Assuré par des sociétés privées, ce dispositif coûte des millions d'euros à la SNCF. Les contrôles resteront aléatoires. Près de 99% des voyageurs sont en possession d'un pass sanitaire au moment d'embarquer.