Passeports, cartes d’identité : pourquoi c'est toujours aussi long (et pas près de s'arranger)

Pour éviter cet engorgement, que propose le gouvernement ? Au printemps dernier, alors que les délais d’obtention étaient de 90 jours - contre un objectif nominal de 30 jours - le gouvernement avait mis en place un plan d’urgence de 14 millions d’euros. Le délai a chuté en octobre à 50 jours. En octobre, il entendait déployer des moyens supplémentaires pour tenter de réduire les délais d’obtention de passeports et de cartes d’identité. Soit un nouveau plan d’urgence : 20 millions d’euros mobilisés en 2023 (via le projet de loi de finances) pour aider les communes à faire face, notamment en les incitant à se doter de plateformes numériques de prises de rendez-vous et à installer de nouveaux guichets.

L’État a doté certaines communes d'un dispositif : des appareils pour relever les empreintes digitales et transmettre les informations à la préfecture. "Notre objectif, c'est de revenir à des délais en mairie de 30 jours", précisait il y a un mois auprès de TF1 Anne-Gaëlle Baudouin-Clerc, directrice de l'Agence nationale des titres sécurisés. Ces outils sont déjà disponibles dans la ville de Aizenay, en Vendée, comme on peut le voir dans le sujet en tête de cet article. Mais même avec ce nouvel outil, la mairie est déjà saturée : "On a ouvert les possibilités de rendez-vous le 27 octobre et en 20 minutes, les 400 créneaux de rendez-vous pour les deux mois étaient pris", constate dans le sujet Vanessa Mornet, responsable accueil population dans cette mairie.