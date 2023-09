VIDÉO - Passeports et cartes d'identité : enfin des délais raisonnables pour les obtenir ?

À la mairie de Lambersart, les rendez-vous s'enchaînent. Dans cette commune du Nord, il y a encore quelques mois, il fallait attendre en moyenne 105 jours avant de trouver un créneau disponible pour refaire sa carte d'identité ou son passeport. Désormais, un rendez-vous est attribué en moyenne 41 jours après la demande. Une réduction des délais qui s'explique par plusieurs raisons.

"On a multiplié les créneaux, on a essayé de les densifier. On est passé de 30 minutes par créneau à 20 minutes pour aller un peu plus vite. Et puis, les vacances sont terminées, donc on a une baisse de régime et on retrouve la fluidité habituelle", explique dans le reportage en tête de cet article Éric Lamblin, directeur général adjoint des services de Lambersart (Nord).