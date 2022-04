Passeports : pourquoi de tels délais ?

Flixecourt n'est pas un cas isolé. Dans d'autres communes du département, les délais sont encore plus longs. Une fois le dossier est fait en mairie, les documents doivent être vérifiés en préfecture avant impression. Mais là encore, à cette étape, les délais s'allongent. Depuis l'instauration des nouveaux passeports et cartes d'identité biométriques, les contrôles sont plus nombreux. Ils prennent beaucoup plus de temps qu'avec l'ancien modèle.