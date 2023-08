VIDÉO - Passer le permis de conduire loin de chez soi : la bonne solution ?

Mais Arye Bismuth, qui a lancé le "Permis en Province" il y a sept ans, a un argument. Selon lui, partir en province coûte 1000 euros plus chers. Mais, pour passer son permis de conduire, la moyenne d'heures de cours sur Paris se situe entre 45 et 50 heures. Il y a plus de bouchons et donc moins de temps de conduite effective. Le taux de réussite des écoles choisies en province est d'ailleurs nettement supérieur à la moyenne nationale.