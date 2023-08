Passer le permis loin de chez soi : la solution ?

Pierre Lepvrier, habite Toulouse. Mais c'est à Vitry-le-François, dans la Marne, qu'il apprend à conduire. Il fait 850 kilomètres entre les deux, pas l'option la plus proche, mais la plus rapide. Le délai d'attente dans les grandes villes est de quatre à six mois. C'est pour cette raison que nombreuses auto-écoles proposent la formule "tout compris loin de chez soi" : leçons, examens, aller-retour en train, et même l'hôtel pendant sept jours.