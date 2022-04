Pâtisserie : ils veulent devenir des chefs !

Une fois équipé, il reste à trouver l’inspiration. Sur les réseaux, de plus en plus de blogs et de pages publient recettes et astuces. Christelle en a même fait son métier. Deux fois par semaine, elle poste ses vidéos, suivies aujourd’hui par plus d’un million d’amateurs. Elle a tout quitté pour sa passion. Avant, elle enseignait l’histoire-géo. Ses pâtisseries, plus réconfortantes les unes que les autres, sont reproduites des milliers de fois.