Pêche à la truite : la saison est lancée

Le premier hameçon de la saison est lancé. Les pêcheurs de truite sont de retour sur les bords des cours d'eau. Ils attendaient cela depuis longtemps : "C'est que du bonheur, on attend ça tout l'hiver", "C'est un bol d'air". Mathias s'est levé de bonne heure pour pêcher des truites et il a sa méthode pour ne pas rentrer bredouille : "Je mets deux petits vers, un hameçon avec ma ligne, j'essaye d'aller dans les endroits où personne ne va et j'attends". Quelques minutes plus tard, il repart avec trois truites et le sourire jusqu'aux oreilles.