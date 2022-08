Pelouse grillée, comment la récupérer ?

Une pelouse plus jaune que verte. Chaleur, soleil et sécheresse, le cocktail estival a été fatal pour le gazon de Fabrice. Mais pour ce paysagiste, tout n'est pas perdu. Toutefois, il faut attendre la pluie. Comme 77 départements, la Côte-d'Or est encore en seuil de crise pour sécheresse. L'arrosage est donc interdit. Pour retrouver une belle pelouse l'année prochaine, le professionnel préconise de soigner le sol dès l'automne. Aérer la terre, apporter du terreau et de l'engrais, puis ne jamais tondre trop court pour garder l'humidité.