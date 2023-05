VIDÉO - Pénibilité au travail : comment les exosquelettes améliorent la vie des salariés

L'outil passerait presque inaperçu. Invisible, dissimulée sous ses vêtements, la machine accompagne pourtant chaque mouvement de Guillaume Garcia. Salarié du traiteur Pierre Martinet, en Isère, il porte désormais un exosquelette, qui préserve sa colonne vertébrale. Et lui permet de porter de lourdes charges. "Je porte plus de six kilos et j'ai pas mal au dos. Je ne me vois plus travailler sans", témoigne-t-il dans le reportage en tête de cet article.

Car l'armature légère, fabriquée en aluminium, permet d'alléger chaque caisse. Ce sont les vérins, ces pièces maîtresses de l'outil, qui absorbent une grande partie du poids des centaines de kilos portés par ces préparateurs de commande. Elle le redirige vers le bassin et directement vers les jambes, en contournant toutes les zones fragiles du corps. Une aide précieuse pour lutter contre les troubles musculo-squelettiques.