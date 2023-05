Pentecôte : "le 41ᵉ pelé" de Chartres bat les records avec 16.000 pèlerins inscrits

Cette année, les demandes ont explosé, plus de 50%. L’association Notre-Dame de la chrétienté a dû refuser du monde. "On n'a pas été en mesure d'expliquer ce qui s'est passé cette année, on a nous-même été surpris. On avait prévu une croissance normale, confie dans la vidéo en tête de cet article Odile Le Saint, chargée de communication au sein de l'association.

Tout au long du chemin, des temps de prière, des offices en latin, selon un rite ancien, établi avant la réforme du concile Vatican II Les catholiques pratiquant ne sont plus que 6% en France, beaucoup trouvent refuge dans la tradition. Les jeunes sont très nombreux.