Pénurie : à quoi faut-il s'attendre ?

Les Hauts-de-France et l'Île-de-France sont parmi les régions les plus touchées. La situation est aussi tendue dans l'Est de l'Hexagone. D'autres régions connaissent également des difficultés, quand l'Ouest du pays est lui relativement épargné. Ce dimanche midi, la moitié des raffineries françaises restent à l'arrêt. Le mouvement de grève est reconduit pour la journée.