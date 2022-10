Carburant : comment l’essence arrive-t-elle jusqu’au réservoir de votre voiture ?

Dernière ligne droite : les camions-citernes transportent le carburant jusqu'aux stations-service, une délicate opération qui a fait défaut depuis le déclenchement de la grève. "On peut délivrer à nouveau, assez massivement, du pétrole. Dans les semaines à venir, à l'issue du conflit, on aura un redémarrage assez rapide des livraisons et distributions", assure toutefois Patrice Geoffron, économiste à l'université Paris Dauphine, sur TF1.

Cela dit, livraisons de stocks et production de pétrole sont deux choses différentes. Dans ce second cas de figure, le redémarrage de l'activité est un processus lourd et complexe. Comptez deux à trois semaines pour un retour à la normale. Les raffineries encore en activité se trouvent à Gravenchon (Seine-Maritime), Gonfreville (Seine-Maritime), Donges (Loire-Atlantique), Feyzin (Rhône), Fos-sur-Mer et Lavera, toutes deux dans les Bouches-du-Rhône. C'est trois fois moins qu'il y a trente ans ! Ces dix dernières années, cinq raffineries ont fermé ou se sont reconverties, dans un contexte de réchauffement climatique et de prise de conscience écologique.