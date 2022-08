Pénurie de canetons : va-t-on manquer de foie gras pour les fêtes de fin d'année ?

La situation a aussi entraîné la destruction des œufs et l'arrêt des inséminations. Entre mars et mai 2022, les couvoirs se sont vidés petit à petit, soit atteints par la grippe aviaire, soit mis en zone de protection [3 km autour d’un foyer de contamination, ndlr]. Par conséquent, l'inquiétude ne cesse de monter chez les producteurs qui craignent une pénurie de canetons mâles, et par conséquent une montée des coûts de production. D'autant que chez certains d'entre eux, les fermes sont déjà vides. "Normalement à cette saison, nous devrions avoir à peu près 2500 canards. Aujourd'hui, on n’a rien du tout", confie au 13H de TF1, dans le reportage en tête de cet article, Pierre-Yves Kuster, éleveur de canards à Badefols-sur-Dordogne (Dordogne).

Et le problème ne risque pas de se régler de sitôt. Car bien que l'activité de certains couvoirs - notamment dans le Sud-Ouest - a repris en juin, les délais de production sont incompressibles : il faut attendre six mois d'élevage de canettes avant qu'elles pondent, cinq mois d'incubation pour que les canetons soient livrés aux éleveurs, trois mois et demi d'élevage chez le producteur puis dix jours de gavage. Selon le Comité Interprofessionnel des Palmipèdes à Foie Gras (Cifog), un retour à la normale est attendu pour le second trimestre de 2023, soit bien après les fêtes de Noël et de Nouvel An.