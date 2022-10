Jerricans interdits : peut-on quand même remplir un bidon si on tombe en panne ?

De manière générale, les préfectures en appellent "à la responsabilité et au civisme de chacun", pour éviter de devoir prononcer des sanctions. Dernière précaution : "il n'est donc pas possible de transporter l'essence dans n'importe quelle bouteille : il faut des jerricans homologués", puisque les carburants sont des "matières dangereuses", met en garde Me Michel Benezra.