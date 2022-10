Grève dans les raffineries : le Medef dénonce une prise "en otage" des Français par la CGT

Geoffroy Roux de Bézieux a dénoncé "une situation inacceptable pour les Français, dangereuse pour l'économie" en raison d'un "monopole de marché : c'est un peu comme les aiguilleurs du ciel, on ne peut pas avoir de l'essence sans passer par les raffineries de TotalEnergies ou celles d'ExxonMobil, ils ont un pouvoir de blocage dont ils abusent".

Face au droit de grève, le patron des patrons y oppose "un autre droit qui est celui de circuler, voyager, produire. On n'en peut plus, les gens sont à cran et les entreprises commencent à avoir un problème, car les gens ne peuvent plus aller travailler", a-t-il encore déclaré.