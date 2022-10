Pénurie de carburants : "Les conditions sont réunies pour cesser le blocage", affirme Olivier Véran sur LCI

Pour autant, "la situation va s'améliorer dans les tout prochains jours", prédit-il. Des propos qui font échos à ceux tenus par Elisabeth Borne plus tôt dans la journée. En outre, "les conditions sont réunies pour cesser le blocage et se mettre autour de la table", estime l'ex-ministre de la Santé. "Il faut que le blocage s'arrête et que la CGT entende que des gestes ont été faits", assène-t-il. "Nous appelons à la responsabilité de chacun", conclut-il.