VIDÉO - Pénurie de maîtres-nageurs : des piscines vont-elles devoir fermer cet été ?

À mesure que l'été approche, l'envie de piquer une tête revient. Et les piscines se préparent en conséquence. Sauf que partout dans le pays, il manque des maîtres-nageurs. "Quand on est absent pour maladie, se faire remplacer vu qu'il n'y a pas grand monde, ça pose tout de suite des problèmes pour assurer les cours", explique à notre micro Émeric Paris, maître-nageur. Dans la piscine où il travaille à Le Loroux-Bottereau, près de Nantes (Loire-Atlantique), il en manque deux.

Des cours sont déjà annulés pour le mois de juin et les plannings ont dû être adaptés. Pour le moment, impossible de recruter. "On cherche depuis janvier. Il y a de moins en moins de jeunes en formation. Et ça attire aussi un peu moins parce qu'il y a des variations de planning, on est ouvert de 8h à 21h. Donc aujourd'hui, on sent que ça attire moins", assure Alexis Jard, directeur des services piscines et sports de la communauté de commune de Sèvres et Loire.