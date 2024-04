Pénurie de médicaments : pourquoi la France est-elle plus touchée que ses voisins ?

La pénurie de médicaments touche toute l'Europe, mais particulièrement la France. Pourquoi ? Le spécialiste économie de TF1 François Lenglet livre son analyse sur le plateau du 20H.

Dans l'Hexagone, "la pénurie de médicaments a augmenté de 30 % en 2023", lance François Lenglet, sur le plateau du 20H. Selon notre spécialiste économie TF1-LCI, "elle touche désormais plus d'un foyer sur trois". D'abord, parce que nous ne fabriquons plus les principes actifs des médicaments qui viennent de Chine ou d'Inde. Dans ces pays, la réglementation environnementale autorise les usines chimiques.

"Ensuite, à cause de notre système de santé", poursuit-il. La Sécu française bloque le tarif de vente de chaque médicament pour limiter le coût des remboursements à l'assuré. Les laboratoires pharmaceutiques estiment que le tarif bloqué est trop bas pour permettre une production assez rentable. Du coup, ces labos préfèrent vendre à l'étranger, en Suisse, par exemple, où les prix sont bien plus rémunérateurs, ou bien, ils se concentrent sur les spécialités les plus rentables délaissant les médicaments de base, comme les antibiotiques ou les antiviraux.

Voilà l'explication du mystère, résume François Lenglet. Dans un système qui rembourse très bien, mais qui ne contrôle ni la consommation des patients ni les prescriptions des médecins, la seule façon de limiter les dépenses de santé, c'est de bloquer les prix, quitte à provoquer la pénurie. Ça s'appelle du rationnement, conclu l'économiste.

TF1 | François Lenglet