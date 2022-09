Pénurie de moutarde : on a cherché pour vous !

Nous faisons un nouvel essai dans ce second magasin. Lui aussi est en rupture de stock des marques habituelles, mais propose deux marques étrangères, une de Pologne et l'autre de Roumanie. Des moutardes légèrement sucrées, ce n'est pas le même goût que celle de Dijon, mais c'est mieux que rien. Nous choisissons de persévérer dans ce troisième supermarché. Quand soudain, entre les câpres et les mayonnaises, on en a trouvé. Il restait une trentaine de pots, à 1,46 euro la pièce.