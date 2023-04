Pénurie de personnel : la SNCF et la RATP en pleine opération séduction

SNCF Réseau dirige un campus de formation à Bègles, près de Bordeaux, pour former aux métiers de l’infrastructure du ferroviaire. L’entreprise fait face à des enjeux industriels importants, et doit séduire la jeunesse afin de l’attirer vers ses métiers. Pour cela, elle mise notamment sur les nouvelles technologies, et propose des formations soutenues par la réalité virtuelle et des simulateurs dernière génération.

Pour les accueillir, le campus de Bègles propose sur 36.000 m² trois bâtiments avec 70 salles et ateliers, 204 chambres, et un espace restauration… Coût de l’opération : 46 millions d’euros, entièrement financés par SNCF Réseau. Une formule tout compris, indispensable pour recruter 3000 agents SNCF réseau d'ici à la fin de l’année.