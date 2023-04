VIDÉO - Pénuries de carburants : pourquoi la situation peine à s'arranger en Île-de-France

Alors pourquoi l'Île-de-France et une partie de la région Centre rencontrent autant de problèmes d'approvisionnement. Ces zones sont dépendantes de la raffinerie de Gonfreville-l'Orcher en Normandie, dernière raffinerie bloquée. Les salariés poursuivent en effet leur grève contre la réforme des retraites. Et le lundi de Pâques n'arrange rien à la situation, car durant les jours fériés, les stations ne sont plus alimentées.

Si à ce jour Gonfreville est le dernier site bloqué, ailleurs en France, les autres raffineries reprennent petit à petit du service et fournissent à nouveau les stations. Alors, est-ce qu'elles peuvent aider les régions en difficulté ? "En théorie, elles pourraient. Mais si on faisait ça, on crée aussi encore plus de panique", explique Sophie Meritet, économiste et experte énergie.