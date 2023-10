VIDÉO - Permis de conduire à 17 ans dès 2024 : les auto-écoles encore dans le flou

Les jeunes vont pouvoir passer le permis à 17 ans à partir de janvier 2024, dans les mêmes conditions qu'actuellement, a annoncé en juin 2023 la Première ministre Élisabeth Borne. Et d'emblée, des questions se posent : qui pourra passer son permis à 17 ans ? Sous quelle forme ? Et ces questions restent encore sans réponse, comme dans cet établissement à Nantes (Loire-Atlantique), filmée dans la vidéo en tête de cet article, encore dans le flou.

Dans cette auto-école, on reçoit des dizaines d'appels par jour. Et depuis trois mois, il s'agit souvent de la même demande : s'inscrire pour passer son permis à 17 ans. Pour l'instant, cette auto-école refuse toutes les candidatures. Et pour cause, les auto-écoles n'ont pour l'heure reçu aucune précision, et ce, à trois mois de l'entrée en vigueur de cette mesure. Selon nos informations, elle concernera tous les jeunes de 17 ans, sans exception. Et c'est tout sauf une bonne nouvelle pour cet établissement nantais où les huit moniteurs sont déjà débordés. Et il sera très compliqué d'en recruter d'autres, comme l'explique Emmanuel Bernard, auto-école "C. Permis", parlant d'un métier "sous tension".