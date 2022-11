Permis de conduire sur boite automatique : un moyen simple de faire de belles économies

Alice Mercier commence les cours pratiques de conduite. Et pas dans n’importe quelle voiture, c’est une boîte automatique. Elle n’a pas besoin de passer les vitesses. Sans levier de vitesse ni pédales d’embrayage, la conduite lui paraît plus simple. Elle se sent même en sécurité. "C’est une faute éliminatoire, le fait de caler et ça on n’a pas en boîte auto donc je pense que ça enlève un stress. On est bien plus concentré sur la route, je dirais", affirme la conductrice. Autre avantage : le nombre de cours obligatoires. Il faut faire treize heures minimum, au lieu de 20 pour une boîte manuelle. Le permis en boîte automatique coûte donc 700 euros, au lieu de 1200 euros.