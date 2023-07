Permis de conduire : faut-il conditionner son renouvellement à un suivi médical ?

Une monitrice d'auto-école, elle, préconise une visite médicale dès l’obtention du permis et à tout âge. "Le même principe que pour les professionnels de la route, c'est-à-dire à l'inscription et ensuite tous les 5 ans jusqu'à 60 ans puis tous les deux ans", détaille-t-elle.

Pour les automobilistes interviewés ce lundi, la mise en place d'une visite médicale qui s’adresserait en priorité aux personnes âgées ne fait pas vraiment débat. Y compris chez les seniors. "Je me sens de moins en moins en sécurité. J’ai encore de bons réflexes, mais quand même, on ne sait jamais", réagit l'une de ces principaux concernés. "Ça peut être une très bonne chose passé à un certain âge, par rapport à ses capacités physiques, ses capacités auditives, visuelles, etc.", abonde un autre homme interrogé. "Il y a peut-être des anciens qui pensent bien conduire encore et qui ont des soucis", renchérit encore un troisième.