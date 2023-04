Permis de conduire : l'âge pour le passer bientôt baissé à 16 ou 17 ans ?

À Villeneuve-d'Ascq (Nord), les adolescents sont ravis par cette idée. "J'aimerais bien car cela m'éviterait de prendre le bus et le métro. Je pourrais aller plus facilement où je veux grâce à une formation [pour conduire]", affirme une jeune fille. Le député de la majorité Sacha Houlié, élu Renaissance de la Vienne, a également proposé de faciliter le passage du permis pour les jeunes. Il propose notamment de supprimer les vingt heures minimum de cours pratiques obligatoires en auto-école, afin de diminuer la facture globale du permis de conduire.

Mais même si cette idée plait aux adolescents, certains adultes sont plus réticents. C'est le cas de Fabrice Palka, responsable de la vie scolaire dans un lycée de la ville. "Les scooters vont déjà très vite, et souvent le code de la route n'est pas respecté. Alors avec une voiture, qu'est-ce que ça va donner ? La circulation va être difficile, et il y aura des accidents", soutient-il.

Pourtant, certains jeunes de 16 ou 17 ans conduisent déjà, grâce aux voitures sans permis. "J'habite dans un village un peu éloigné du lycée. Cela facilite la vie de mes parents et me donne la liberté de me déplacer", explique Gaspard, 17 ans, au micro de TF1. Même constat pour Jules : "Sortir le soir, ou voir des amis, ce n'est pas possible si je dois dépendre de mes parents".