Petits excès de vitesse : fin des points en moins ?

Pour le ministère de l'Intérieur, un petit excès de vitesse c'est quand on dépasse de 1 à 5 km/h la limite autorisée. Concrètement, en ville, si on est à 51 km/h, c'est un petit excès. C'est aussi un petit excès si on est à 115 km/h au lieu de 110 sur une voie rapide. Ce sont là deux cas qui nous font perdre chacun, un point.