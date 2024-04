Pharmacies : l'inquiétante progression des agressions

En 2023, 475 agressions contre des pharmaciens ont été enregistrées, soit plus d'une par jour. Ce chiffre serait en deçà de la réalité, car on estime qu'un tiers seulement des pharmaciens déposent plainte.

Il a suffit d'une simple remarque. Des images de vidéosurveillance montrent dans le reportage en tête de cet article la cliente d'une officine s'emporter et renverser une colonne de produits de parapharmacie sous les yeux du pharmacien, impuissant. Révolté, Yorick Berger, secrétaire général du Syndicat des pharmaciens de Paris, explique que ces incivilités se produisent toutes les semaines et toujours dans le même contexte : l'impatience, la fausse ordonnance ou le vol qu'il observe de plus en plus grâce à ses caméras de vidéosurveillance. Dernier exemple en date : un homme pénètre dans sa pharmacie et repart aussitôt avec ses comestibles volés.

Si dans la plupart des cas, Yorick Berger n'intervient pas, c'est parce que ces individus peuvent être dangereux. En témoigne, un autre exemple à Nice oùle client d'une pharmacie le saccage. Son ordonnance n'était pas valide.

Plus d'une agression de pharmacien par jour

Selon l'ordre des pharmaciens, en 2023, 40 agressions par mois ont été recensées, soit plus d'une par jour. Un chiffre en augmentation de 30 % par rapport à l'année précédente. Excédés, certains décident de ne plus se laisser faire et s'interposent.

Face à cette violence, certaines officines optent pour une solution radicale : ouvrir uniquement la nuit. C'est le cas d'une pharmacie toulousaine qui depuis plus de 20 ans, dispose pour cela d'un système de sécurité spécifique : pour accéder aux médicaments, il faut passer par une porte blindée, verrouillée à double tour. Grâce à cette protection, Sylvie Calmels, gérante de l'officine, n'a jamais subi de vol ni d'agressions.

Ce système ultra sécurisé serait-il la solution pour les pharmacies de jour, où se rendent régulièrement les clients pour demander conseil ? Les avis sont partagés. Pour mieux protéger les professionnels de santé, une proposition de loi prévoit de sanctionner une insulte envers un pharmacien, une peine de six mois de prison et d'une amende pouvant aller jusqu'à 7500 euros.