Phénomène du "bébé oublié" : "Il a lutté contre le froid en criant", raconte un couple après son traumatisme

"Je vais au boulot avec Paul, en oubliant que Paul est derrière dans son couffin. Je me précipite pour aller bosser. À 13h, ma femme m’appelle en me disant, bon et Paul, tu l’as déposé chez Marie-Thérèse, la nounou… Et là, et là, je me rends compte que Paul était resté dans la voiture", raconte, au 20H de TF1, dans le reportage en tête de cet article, Louis, revivant la forte émotion qui l’a alors saisi en réalisant son oubli : "Je me suis glacé sur place, liquéfié."

Par miracle, le fils a survécu et n’a jamais eu de séquelle. Mais pour son père Louis et sa mère, Hélène, le traumatisme reste toujours aussi vif. "On a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. Je pense qu’il s’en est sorti parce qu’il a lutté contre le froid en criant énormément. Ça a été plus de quatre heures, pendant au moins cinq-six heures", détaille cette dernière.