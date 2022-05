Vendredi 13 : faites-vous partie des "paraskevidékatriaphobes" ?

Pourtant, selon une enquête que vient de publier l'institut Ifop sur "Les Français et la superstition", trois Français sur dix déclarent être superstitieux et plus d'un quart (26%) se disent attentifs au nombre 13. Chez les 25-34 ans, près de la moitié (43%) affirment lui attribuer de l'importance. En revanche, seulement 13% des 65 et plus lui confèrent une symbolique particulière. Ainsi, pour 22% des Français interrogés, être "13 à table" porte malheur. Pour autant, ils sont 31% à estimer que le vendredi 13 est un jour propice à la chance (+7 point depuis 2014), un chiffre en hausse qui peut s'expliquer par la publicité et le marketing autour des jeux d'argent, à l'instar du Super Loto qui surfe sur la vague du vendredi 13.

Mais alors, d'où vient donc cette fascination pour ce nombre "maudit" ? Il faut rembobiner jusqu'aux origines de la chrétienté. Et plus précisément, à la Cène, lorsque les douze Apôtres se réunissent autour de Jésus de Nazareth. Un treizième homme se joint finalement à eux, en la personne de Judas, alors considéré comme un traître. Or, on connait la suite : au lendemain de ce dernier souper, Jésus sera crucifié et, hasard du calendrier, c’était... un vendredi. Au fil du temps, la superstition s’est enracinée dans la culture populaire, trouvant ci et là de nouvelles évidences démontrant le pouvoir maléfique de ce nombre premier et ainsi alimenter la paraskevidékatriaphobie générale.