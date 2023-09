Piège en ligne : mirages et arnaques du "dropshipping"

Ils font leurs marchés sur AliExpress, Wish ou encore Shein, des plateformes chinoises, et osent des marges colossales. En France, la loi autorise le vendeur à fixer ses prix librement, mais elle interdit des méthodes commerciales trompeuses. Les dropshippers en abusent souvent et hameçonnent leurs proies grâce à de la publicité massive.