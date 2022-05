Piégée par un faux prince : l’arnacoeur de Monaco

Le don Juan virtuel finit par se montrer, entouré de gardes de corps. Rien n'est trop beau pour l'amoureux fortuné. Alors, il emmène Edwige en jet privé, direction un palace de Saint-Tropez pour un séjour cinq étoiles à base de soleil et de champagne. Dans ce ciel sans nuages, Arturo le romantique a toutefois une confession à faire. " Il me dit qu'il n'est pas sourd et muet. Il enlève son oreillette. Il me dit qu'il n'est pas Arturo Pastor, qu'il était payé en fait pour jouer ce rôle-là. Depuis des mois qu'il n'est pas amoureux de moi. Il me dit que la personne qui l'a engagé lui dit que j'étais dangereuse et que j'avais des documents dangereux ou compromettants. Et donc, c'est pour ça qu'on l'envoyait en mission", a révélé Edwige.