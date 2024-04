"On est tous amers" : après le passage de la tempête Pierrick, les commerçants évaluent les dégâts

Si la tempête Pierrick est terminée, l'évaluation et la réparation des dégâts causés dans le Nord et l'Ouest, elles, ne font que commencer. A Wimereux, les équipes municipales s'activent pour nettoyer la ville rapidement tandis que certains commerçants doivent se résoudre à fermer leur terrasse plusieurs semaines. A Bardouville, les réparations de la digue qui s'est effondrée en partie ont commencé.

Ce mardi, des vents à plus de 90 km/h ont projeté la mer au-delà de la digue à Wimereux dans le Pas-de-Calais où des phénomènes très localisés, extrêmement intenses, parfois accompagnés de grêle ont causé d'importants dégâts lors du passage de la tempête Pierrick. Tandis que les équipes municipales s'activent pour nettoyer rapidement la ville des nombreux éclats de verre au sol, les commerçants constatent l'étendue des dégâts. Sylvain Delhaye, gérant de la brasserie "Les Oyats" a du se résoudre à fermer sa terrasse pendant plusieurs semaines, il va perdre au total plus de 15.000 euros.

"On est tous déçus, amers, étant donné que si on ne peut pas utiliser toute la possibilité de la terrasse, on a une perte de chiffre d'affaires, une perte aussi des équipes qu'on ne peut pas rémunérer par rapport à ça", explique dans le reportage en tête de cet article le restaurateur.

A 200 kilomètres de là, à Bardouville en Normandie, les habitants s'attendaient au pire cette nuit après la crue importante de la veille. Ce mardi, Nathalie, une habitante a retrouvé le sourire car l'eau n'a pas atteint sa maison. "Ce matin, je suis soulagée parce que les coefficients de marée redescendent, le temps on est plutôt dans une accalmie", se réjouit-elle.

Dans cette commune, quelques mètres de la digue se sont effondrés mardi mais les réparations de fortune ont fonctionné et une grande partie de la Seine a été retenue. Si la plupart des jardins sont inondés, les maisons sont restées sèches.