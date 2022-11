Piétons, cyclistes, restez visibles à l'heure d'hiver

Pour diminuer les risques d'accidents, la ville de Tours (Indre-et-Loire), multiplie les actions de prévention. Un rappel des règles de sécurité souvent ignoré. Chaque équipement manquant peut être sanctionné d'une amende de onze euros. Et les piétons ne sont pas non plus épargnés. Le mieux serait donc de rester bien éclairé lors des trajets en privilégiant les vêtements clairs.