Pigeons voyageurs : les recrues inattendues de l'armée

Dans cette cage, une escadrille sur le point de décoller. Les derniers pigeons voyageurs de l'armée française attendent les ordres. Une race plus musclée que les autres espèces reconnaissables à son bec, comme l'explique le sergent Sylvain, responsable du colombier militaire. Leur mission : rentrer le plus vite possible au colombier situé à 500 mètres plus bas.