Piqûres de frelons : trois cyclistes hospitalisés

Cette année, les frelons semblent plus nombreux. En cause, un hiver doux, ce qui a favorisé leur développement. Près de 70% des interventions de ce désinsectiseur concernent des nids de frelons. Et le problème, c'est qu'une piqûre en entraîne d'autres. Les attaques ne se produisent que lorsque l'insecte se sent menacé. Le manque de nourriture, à cause de la sécheresse, peut aussi expliquer une plus grande agressivité des insectes.