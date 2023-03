Le site de l'Assemblée nationale française bloqué par des hackers pro-russes

Le site a été la cible d'une attaque par "déni de service", soit un nombre élevé de connexions au même moment jusqu'à saturation. Ce type de piratage a pour but de rendre un service indisponible, et non pas a priori de voler des données. "C'est un mode opératoire d'habitude crapuleux", souligne sur LCI Nicolas Arpagian, expert en cybersécurité. Mais "quand il s'agit de sites institutionnels, comme c'est le cas avec l'Assemblée nationale, c'est un élément pour montrer qu'il y a une mainmise sur votre présence numérique. Ce n'est pas une attaque très complexe à mettre en œuvre techniquement mais qui demande un peu de temps pour être résolue".

En fin de journée, les services de l'Assemblée nationale ont communiqué sur cet incident, qui est resté "circonscrit à l’accès au site et n’a eu pas de conséquences sur le fonctionnement de l’Assemblée nationale dont la séance du jour a commencé à 16 heures comme prévu, ni sur les données des parlementaires et des agents". Selon l'Assemblée, "l’origine de cette action coordonnée reste indéterminée".