Piscines : la grande vidange pour arroser les plantes

Ce mardi matin pour les espaces verts, c'est l'arrosage avec l'eau de piscine. "Cela vient de la piscine Nakache", confie un responsable. Cette dernière est le plus grand bassin d'Europe, avec 6 100 mètres cubes d'eau. Il faudra une dizaine de jours pour le vider et des centaines de véhicules de tous type. "On va livrer dans, soit les fontaines, soit les douves, soit pour les arrosages d'arbre", explique Christophe Astié, responsable logistique aux espaces verts de la mairie de Toulouse.