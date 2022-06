Piscines : vont-elles devoir fermer tout l'été ?

À 200 kilomètres d'Avignon, dans les Alpes-Maritimes, le village d'Annot (Alpes-de-Haute-Provence) va passer l'été sans piscine. Habituellement, elle se refait une beauté au mois de juin pour accueillir les familles et les touristes. Cet été, elle restera fermée. C'est la sécheresse qui est en cause. Et si les habitants ont prévu de faire de la rivière qui borde le village un plan B, malheureusement, elle aussi, manque cruellement d'eau.