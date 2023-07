VIDÉO - Marseille : "Safer", une appli pour bronzer sans être harcelée

Pour ce faire, il est possible de choisir entre trois possibilités, après avoir téléchargé l'application sur son smartphone : "je suis gêné.e", "je suis harcelé.e", et "je suis en danger". Une fois le bouton d'urgence activé, un médiateur spécialisé localise la victime et la place en lieu sûr si besoin. Un second se rend à la rencontre de la personne incriminée pour instaurer le dialogue. Ils sont également chargés, le cas échéant, de prévenir les forces de l'ordre ou les secours.

"Plus d'une femme sur trois de 18 à 34 ans a déjà été victime de harcèlement sur la plage. Plus de la moitié des répondantes affirment avoir peur de s'y rendre toute seule : l'idée est de déplacer la honte sur le harceleur", explique Nathalie Tessier, conseillère municipale à la ville de Marseille déléguée aux Droits des femmes.