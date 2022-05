Plages des Landes : baignades sous surveillance

Dans les Landes, seulement six plages sont surveillées ce week-end. Des bandes de quelques centaines de mètres, au-delà desquelles les baignades sont fortement déconseillées. Et sur les sables, les vacanciers semblent bien sensibilisés aux règles de prudence. “Je me mets entre les drapeaux, là où je me sens plus en sécurité", s'exprime une femme. Depuis moins d’une semaine en Aquitaine, quatre baigneurs sont morts noyés et une autre personne est toujours portée disparue.