Ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actu ce jeudi 30 mars

▶️ Covid-19 : le gouvernement va lever l'obligation vaccinale des soignants

La Haute Autorité de santé (HAS) a recommandé de "lever l'obligation de vaccination" contre le Covid pour les soignants, en vigueur depuis 18 mois. La HAS a en effet revu sa position en s'adaptant à l'évolution de l'épidémie, et suggère désormais que l'injection "soit fortement recommandée" pour les professionnels concernés. Le ministre de la Santé, François Braun, a d'ores et déjà annoncé qu'il suivrait cette recommandation.