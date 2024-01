Plaques d’immatriculation : quels sont les départements préférés des Français ?

Choisir le numéro de département sur sa plaque d’immatriculation n’est pas anodin. Outre la provenance géographique, il témoigne d’un sentiment de fierté. Un classement révèle ainsi quels sont les endroits les plus populaires de France.

De la même manière que l’on ne soutient pas toujours le club de football de la ville où l’on habite, tous les automobilistes n’arborent pas un numéro de département en lien avec leur lieu de résidence. En effet, chacun est libre de choisir le chiffre sur sa plaque d’immatriculation. Nombre de conducteurs en profitent pour laisser parler leur cœur qui, c’est connu, "a ses raisons que la raison ignore", écrivait le philosophe. Le classement établi par la plateforme Eplaque.fr n’est donc pas qu’un palmarès des plaques d’immatriculation les plus demandées : il dessine, en filigrane, la popularité des territoires de notre pays.

Les deux départements corses, 2A et 2B, sont les plus plébiscités. "Cette forte demande s’explique par le très fort attachement des Corses à leur région, peu importe où ils résident sur le territoire. Et puis, à l’approche de la traversée de la Méditerranée, les automobilistes préféreraient ne pas être perçus comme des touristes", décrypte Benoit Ginet, le président d’Eplaque.fr, qui a comparé le nombre de demandes par rapport à la densité de population des départements concernés, pour éviter que les plus peuplés arrivent simplement en tête. Un habitant d’Ajaccio avance, lui, une autre explication, au micro de TF1 : "Ce sont des numéros plus dissuasifs. Les voitures sont regardées avec attention. On n’agresse jamais un Corse. Jamais. Ça n’existe pas."

La Savoie, le 73, arrive en troisième position, devant l’Ariège (9) et la Haute-Savoie (74). Le classement révèle aussi, en le prenant à l’envers, les départements où le sentiment d’appartenance est moins fort et le tourisme presque inexistant. Résultat : la Loire (42), l’Aisne (2) et la Seine-Saint-Denis (93) ferment la marche. "On n'aime pas se déplacer avec un numéro 93, c'est trop connoté banlieue, nous confie un Dyonisien exhibant, lui, le numéro de son département sur sa plaque. Mais il y a quand même des endroits du 93 qui sont très privilégiés ! Eh oui, moi, j’en suis fier." C’est connu aussi : les derniers seront les premiers.