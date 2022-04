Plateformes Internet : bientôt la fin de l'impunité en ligne ?

Les plateformes Internet concernées sont uniquement les plus grandes : Google, Amazon, Facebook , Aliexpress, Apple, eBay, par exemple. En plus des produits contrefaits ou dont la vente est illicite en Europe, elles devront aussi contrôler et retirer les publications illégales de leur site Internet. On pense, par exemple, à l’assassinat de Samuel Paty en octobre 2020 suite à des vidéos haineuses publiées sur les réseaux sociaux. Ces géants du numérique ont bataillé ferme contre cette nouvelle réglementation européenne.