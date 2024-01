VIDEO - Pluies verglaçantes : carambolages en série sur les routes de France

À la faveur du redoux, la neige s'est transformée en pluie ce dimanche matin alors que les sols, eux, étaient encore gelés et le verglas s'est formé en quelques minutes. Résultat : plusieurs carambolages se sont produits dans la Somme ou encore au nord d'Alençon et dans les Yvelines.

Les carcasses de voitures laissent deviner la violence du carambolage. Ce dimanche, dans la Somme, sur l'autoroute A16, entre Abbeville et Amiens, un camion s'est mis en travers de la route verglacée, ne laissant aucune chances aux véhicules suivants de l'éviter. Au total, les secours ont pris en charge 23 victimes, hospitalisées à Amiens dont trois sont en urgence absolue.

Les pluies verglaçantes, qui ont balayé le nord-ouest de la France, ont entraîné d'autres accidents, comme sur l'A28, au nord d'Alençon. Cinq poids lourds ont perdu le contrôle sur une chaussée brusquement transformée en patinoire. Cette fois, aucun blessé grave n'est à déplorer.

"Comme une pluie verglaçante mais beaucoup plus intense"

La soudaineté de cet épisode météorologique a aussi surpris le gestionnaire de l'autoroute. "C'est comme une pluie verglaçante mais beaucoup plus intense et lorsqu'elle va toucher la chaussée elle va se transformer instantanément en glace, c'est assez difficile à prévoir", explique dans le reportage en tête de cet article, Antoine Tréboz, directeur général de la société Alis, sur l'A28, qui précise que "tout le salage" avait été fait en amont.

Sur l'autoroute A13, dans les Yvelines, le bilan est plus lourd. La collision entre un bus et plusieurs voitures a fait un mort et quatre blessés.

Au total, le verglas aura provoqué une dizaine d'accidents, de la Normandie à la région parisienne.